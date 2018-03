Incidente tra Battipaglia e Olevano: disposta l'autopsia sul cadavere di Emilia Pumpo

E’ in programma per domani l'autopsia sulla salma di Emilia Pumpo, la 48enne di Eboli morta dopo oltre tre mesi di agonia a causa di un incidente stradale verificatosi, lo scorso 19 novembre, sulla strada che collega Olevano sul Tusciano con Battipaglia, in cui perse la vita il marito, Antonio Locuratolo.

I dettagli

Dopo l'esame necroscopico nell'obitorio dell'ospedale di Imola, la salma verrà affidata ad un'agenzia funebre che organizzerà il funerale a Eboli che, molto probabilmente, si svolgerà giovedì prossimo.. Sull'incidente mortale sono in corso le indagini della Procura della Repubblica di Salerno e dei carabinieri di Battipaglia.