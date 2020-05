Addio a Ezio Bosso, Salerno piange il genio della musica: il cordoglio di istituzioni e politici

La morte di Ezio Bosso lascia un vuoto incolmabile anche nella città di Salerno. "Esprimo il cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione, della comunità del Teatro Municipale Giuseppe Verdi e della cittadinanza tutta per la scomparsa dolorosa e prematura scomparsa dell'artista Ezio Bosso. - ha detto il sindaco Vincenzo Napoli - Il Maestro aveva sviluppato negli ultimi anni della sua vita un intenso legame con la città di Salerno grazie alla feconda collaborazione con l'Orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi ed all'incontro con gli studenti salernitani. Il desiderio di avvicinare i giovani alla musica era un talento prezioso che ha ispirato tutta la vita e la produzione artristica di Ezio Bosso capace di coinvolgere con entusiamo tutti i partecipanti alle sue lezioni ed esibizione".

Il ricordo

Anche il primo cittadino, dunque, piange "un genio assoluto, tra i più importanti del nostro tempo. Una scintilla potente, che la morte non spegnerà perchè sapremo mantenerne viva la memoria nella nostra comunità". "Esprimo profondo cordoglio, a nome mio personale e della Camera di Commercio di Salerno -incalza il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete - per la prematura scomparsa dell'artista Ezio Bosso. Ho avuto il privilegio di conoscere da vicino il musicista restando conquistato, prima che dalla sua arte, dalla profonda umanità. Ezio Bosso era una persona speciale che trasmetteva energia positiva a chi aveva modo di frequentarlo. Un sentimento condiviso dal pubblico di tutto il mondo, specialmente dai giovani per i quali egli aveva una speciale predilezione. Con Ezio Bosso abbiamo vissuto due momenti meravigliosi, in occasione di Camera in Tour la rassegna di spettacoli itineranti in provincia di Salerno. Pochi mesi orsono a Villa Matarazzo di Castellabate e nel 2018 in una notte magica ai Templi di Paestum. Il Maestro era in estasi per quella location millenaria, nella quale egli si sentiva in totale armonia. Le migliaia di persone presenti non dimenticheranno mai le emozioni di uno spettacolo che avremmo voluto non finisse mai. Grazie a Ezio Bosso per averci donato la sua vita e il suo genio".

Il cordoglio dell’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia

Con Ezio Bosso scompare non solo un grande protagonista della cultura e della musica italiana ed internazionale ma un artista di una rara sensibilità capace di trasfigurare i limiti e le sofferenze di una lunga battaglia contro il male che non lo ha risparmiato. Non dimenticherò le emozioni provate nell’agosto scorso a Villa Matarazzo a Castellabate quando Ezio Bosso diresse l’Orchestra Filarmonica Salernitana. Sono certo che il Signore lo avrà già accolto tra le sue braccia.

A esprimere il suo dispiacere per la scomparsa di Bosso, anche l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Adinolfi, in rappresentanza della delegazione: