Cilento, la Ce interviene sulla morte di Gautier: si attende la perizia del cellulare

Fare luce sulla morte di Simon Gautier, lo studente francese deceduto, nei giorni scorsi, nel Cilento. Secondo indiscrezioni sembra che della tragedia si stia interessando anche la Commissione Europea che, nelle prossime ore, potrebbero scrivere all’Italia per chiedere maggiori informazioni sulle operazioni di soccorso organizzate per ritrovare il giovane turista. In particolare sui presunti ritardi nella localizzazione dell’escursionista.

La perizia

Intanto, nella giornata di oggi, la Polizia Postale di Napoli aprirà il telefonino del francese, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, per effettuare una perizia in grado di stabilire gli ultimi spostamenti di Gautier prima del decesso.