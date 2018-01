Battipaglia, muore a 17 anni per un malore: aperta una inchiesta

Aperta una inchiesta sulla morte di Gennaro Taddeo il 17enne che lunedì sera è morto a Battipaglia, per cause da accertare. Il ragazzino aveva accusato un malore, accasciandosi a terra, in via Avellino, sotto casa di un amico. Il 17enne che frequentava il liceo artistico Levi di Eboli, aveva chiamato il papà dopo essersi sentito male: sono stati allertati i soccorsi che lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”.

Il decesso

Purtroppo, Gennaro è spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale per un arresto cardiocircolatorio, dopo il ricovero in prognosi riservata, in rianimazione. Il magistrato incaricato del caso ha ordinato l’esame esterno della salma e l’autopsia. Si indaga per far luce sulle cause della tragedia che ha scosso l'intera comunità.