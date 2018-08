Tragedia a Pagani, la madre giù dal balcone e la figlia morta sul letto: si indaga

Dramma a Pagani, in via Malet: mamma e figlia sono state trovate senza vita. La prima, una ex infermiera 60enne, si sarebbe lanciata dal balcone di casa, schiantandosi al suolo dopo un volo dal terzo piano. La ragazza, invece, è stata trovata morta sul letto di casa.

Il caso

I Carabinieri giunti sul posto hanno avviato le indagini per far luce sulle cause della doppia tragedia. La 60enne potrebbe aver compiuto il gesto estremo dopo aver trovato il cadavere della figlia. Non è escluso neppure il duplice suicidio. Accertamenti in corso. Comunità sotto choc.