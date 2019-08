Morte sospetta a Torrione, a Salerno arrivano le telecamere de "La Vita in diretta"

Ha attirato l'attenzione nazionale, portando le telecamere della Vita in Diretta in città, la morte di Maria Divina Rega, la donna trovata morta dopo 18 ore dal decesso, a Salerno, precisamente a Torrione, in via Moscati.

La trasmissione

La trasmissione in onda il pomeriggio su Raiuno si è occupata del giallo: pare che i militari abbiano acquisito tutti i nastri delle telecamere presenti nella zona, visionato anche il personal computer del marito e la vettura in dotazione alla famiglia. I coniugi erano in fase di separazione. Ogni pista è aperta per far luce sul decesso della donna.