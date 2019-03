Uccisa da un'onda anomala a Praiano: chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco

Fu travolta e uccisa da un'onda anomala, a Praiano, Mariangela Calligaro, una 55enne veneta in vacanza in Costiera. Il dramma risale al 2 gennaio del 2017: ora, la Procura di Salerno chiede il rinvio a giudizio per il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, accusato di omicidio colposo.

L'accusa

Secondo l'accusa, sarebbe, infatti, responsabilità del sindaco, la mancanza del cartello che vieta di passeggiare sulla praia in caso di mare agitato. Tale dettaglio avrebbe portato i turisti al gesto imprudente. Si indaga.