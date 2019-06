Muore a 8 mesi, arrestato il padre della piccola Iolanda

E’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il padre della piccola Iolanda, la neonata di appena otto mesi deceduta, nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Si tratta di una misura che la Procura dispone quando vi sono casi di necessità e urgenza. E’, dunque, probabile che, nelle ultime ore, siano emersi elementi utili che proverebbero il presunto coinvolgimento dell’uomo nella morte della figlia. Quest’ultimo, insieme alla moglie, infatti, è indagato per omicidio.

Le indagini

L'iscrizione dei due genitori rappresentava un atto dovuto, per la procura, al fine di consentire di effettuare tutti gli esami necessari per far luce sulle cause della morte della neonata che, all'arrivo al nosocomio nocerino, presentava lividi, escoriazioni simili a bruciature e lesioni in viarie parti del colpo. La coppia, nella giornata di ieri, ha fornito dichiarazioni agli agenti della Squadra Mobile di Salerno e ai poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore. Adesso si attende l'esito dell'autopsia, in programma domani pomeriggio alle 15, per verificare se la loro versione troverà conferma nell'esito dell'esame autoptico. Gli investigatori, intanto, proseguono le indagini, alla ricerca di altri elementi che possano rendere più chiara la vicenda. L'abitazione della coppia, situata a Sant'Egidio del Monte Albino, è stata posta sotto sequestro.