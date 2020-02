Donne a lutto a Salerno: si è spenta Pina Mossuto, il cordoglio del sindaco

Si è spenta Pina Mossuto, una delle protagoniste più importanti nella vita della nostra comunità attraverso l'esperienza di Spazio Donna, come l'ha definita il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che, a nome dell'amministrazione pubblica, ha espresso il suo cordoglio:

Partecipo, a nome mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta al generale cordoglio per la morte di Pina Mossuto. Questa donna generosa e coraggiosa è stata una delle protagoniste più importanti nella vita della nostra comunità attraverso l'esperienza di Spazio Donna. Pina Mossuto ha dato un contributo fondamentale, a livello locale e nazionale, alle battaglie per l'emancipazione femminile, la tutela dei diritti, la promozione delle donne in ogni contesto della vita professionale, collettiva e familiare.

Era un punto di riferimento prezioso per le Istituzioni, le militanti, le persone che a lei si rivolgevano per chiedere aiuto ed assistenza. Con Pina Mossuto il Comune di Salerno ha organizzato tanti eventi, programmi, manifestazioni aiutando migliaia di donne a migliorare la propria vita. Salerno la ringrazia e la ricorda raccogliendo, insieme a Spazio Donna, la sua eredità politica, civile e morale insieme al suo impegno per le donne che c'impegniamo a proseguire.