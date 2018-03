Morte dell'avvocato Naddeo, sgomento e dolore tra i salernitani

Comunità salernitana sotto choc, per l'improvvisa scomparsa di Giampiero Naddeo, avvocato e tifoso granata molto noto in città. L'uomo, benvoluto e stimato da tutti, era il fratello del consigliere comunale Corrado Naddeo.

La tragedia

Ieri pomeriggio è volato giù dal 4° piano, precipitando nel vuoto dal suo balcone sito nel palazzo che affaccia su piazza Portanova: fatale l'impatto al suolo che non gli ha lasciato scampo. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulla tragedia che ha lasciato tutti di sasso. Non si conoscono le motivazioni del presunto gesto estremo. Si indaga.