Settantunenne muore al Ruggi, 27 indagati: il caso

Ventisette gli indagati, tra medici e infermieri, per la morte di Raffaele Pastore, il 71enne di Maiori deceduto lo scorso 28 luglio nel reparto malattie infettive del Ruggi. Pare che l'uomo sia morto per via di una complicanza legata ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca, effettuato due mesi prima in una clinica di Mercogliano.

Il fatto

Come riporta Il Mattino, ad oltre una settimana dal decesso, sono scattati gli avvisi di garanzia che interessano tre centri ospedalieri nei quali si è consumata la degenza del paziente dal ricovero, avvenuto lo scorso 10 maggio fino alla morte del 28 luglio. Si indaga.