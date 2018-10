Lutto Guariglia, dolore e commozione per l'ultimo saluto al Re degli eventi

Profonda commozione per l'ultimo saluto a Roberto Guariglia, il re degli eventi volato in Cielo la scorsa domenica, a 62 anni. Gremita, oggi, la chiesa dell’Immacolata: innumerevoli le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato e che si sono strette attorno alla famiglia per la prematura scomparsa.

Un fiume di messaggi di cordoglio, continua a inondare la bacheca Facebook di Guariglia che ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti lo hanno amato. Dolore.

Foto di Guglielmo Gambardella

