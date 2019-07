Morte sospetta in via Moscati, a Salerno: 53enne trovata senza vita a 18 ore dal decesso

Giallo a Salerno, in via Moscati: una donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento, a 18 ore dal decesso.

Gli accertamenti

Tutte da chiarire le cause della morte: sul posto, allertati da alcuni parenti della donna, i sanitari del Vopi e i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per far luce su quanto accaduto. Ascoltati, intanto, il marito e gli altri familiari della 53enne: nessuna pista esclusa.