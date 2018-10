Vallo, muore dopo un intervento di riduzione gastrica: indagati 14 medici per falso e omicidio colposo

Al via, a novembre, presso il tribunale di Vallo della Lucania, i due processi per la morte di Michele Alfano, il 40enne di Capaccio Paestum, deceduto nel 2016 alla clinica Cobellis di Vallo della Lucania, dopo un intervento di riduzione gastrica, contro l’obesità. In particolare, il 13 novembre inizierà il procedimento sul reato di falso, mentre il 30 novembre, quello per il reato di omicidio colposo.

Dall'autopsia, emerse che un buco nella parete laterale dello stomaco da cui filtrava acido, ha provocato, con il passare dei giorni, una peritonite chimica e il decesso del 40enne. La perforazione potrebbe risalire al giorno dell’intervento: dopo tredici giorni di agonia, il 40enne morì. Nei guai, dunque, quattordici sanitari indagati tra chirurghi e anestesisti che presero in cura Alfano. Si attende l'iter processuale per far luce sul caso.