Vittime coronavirus: Salerno aderisce alla giornata di lutto nazionale

Il Comune e la città di Salerno aderiscono alla Giornata di Lutto Nazionale in memoria e suffragio delle vittime del Coronavirus. Come tutti i Sindaci d’Italia, domani martedì 31 marzo alle ore 12.00 il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – indossando la fascia tricolore - sarà davanti all’ingresso del Palazzo di Città in via Roma a Salerno ed osserverà un minuto di silenzio. Le bandiere del Comune e di tutti gli edifici pubblici di Salerno, così come le bandiere di tutti i comuni ed edifici pubblici nazionali saranno esposte a mezz’asta.

Il commento

“Tutte le città d’Italia – dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli – si uniscono al dolore per la scomparsa dei nostri connazionali, pregano per gli ammalati, sono al fianco di chi in questi giorni è impegnato a fronteggiare la pandemia. Sarò, rappresentando tutta la nostra comunità, davanti al Palazzo di Città per testimoniare il senso altissimo dell’Unità e della Solidarietà nazionale che ci aiuteranno a superare questa terribile prova. Invito tutti i concittadini ad osservare, in casa propria o nei luoghi di lavoro e servizio previsti dalle restrizioni vigenti, un minuto di raccoglimento alla medesima ora”. Al minuto di raccoglimento si unirà anche il Prefetto di Salerno Francesco Russo. Non è prevista ovviamente nessuna altra presenza e partecipazione né di autorità né di cittadini in alcuna forma. L'amministrazione comunale raccomanda alla popolazione di restare in casa nel rigoroso rispetto delle restrizioni.