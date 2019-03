Sirene a lutto nel porto per ricordare Egidio Benedetto

Le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno richiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno di far suonare le sirene di tutte le navi presenti in porto per 5 minuti a partire dalle 12 del 7 marzo 2019 in segno di lutto per la tragica morte sul lavoro dell'operaio Egidio Benedetto su una piattaforma petrolifera a largo di Ancona. Sirene a lutto, quindi, nel porto cittadino per ricorda l'ennesima morte sul lavoro in un porto italiano.