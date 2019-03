Montecorvino, avverte un malore e muore poco dopo il ricovero: la denuncia dei familiari ai carabinieri

E' morto lo scorso 25 febbraio, il pensionato 71enne E.F. di Montecorvino Rovella, poche ore dopo il ricovero nel reparto di Medicina dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Come riporta Il Mattino, l'uomo aveva avvertito un malore nella sua abitazione e i familiari avevano allertato immediatamente il 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi avevano disposto il trasferimento in ospedale.

Le indagini

I familiari hanno denunciato l’accaduto alla Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’esame autoptico: si indaga, dunque, per ricostruire la vicenda e appurare se ci siano state delle negligenze da parte dei sanitari. Stando alla diagnosi dei medici il 71enne aveva problemi polmonari ed epatite di tipo C. Accertamenti in corso.