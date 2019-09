Scontro sulla Sorrentina: muore l'angrese Alfonso Manzi

Un ragazzo di Angri, Alfonso Manzi, 17 anni, è deceduto nella notte dopo aver perso il controllo del proprio scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un muro di recinzione sulla Strada Statale 145, all'altezza di Castellammare di Stabia.

I soccorsi

Hanno provato a rianimarlo i soccorritori del 118 ma per il giovane non c'è stato scampo.