Ultras Salernitana a lutto: è morto Antonio Liguori

Ultras granata a lutto: stasera al Ruggi è morto Antonio Liguori, supporter del gruppo Ums.

L'incidente

Era rimasto gravemente ferito una settimana fa, in seguito ad un incidente stradale che si era verificato a Cava de' Tirreni. Stasera il suo cuore ha cessato di battere. I gruppi della curva Sud hanno raggiunto il nosocomio salernitano in questi minuti per manifestare tutto il proprio affetto alla famiglia del 23enne. Gli Ums non avevano partecipato all'ultima trasferta di Venezia dove Antonio Liguori e l'amico Andrea, anch'egli coinvolto nell'incidente, erano stati incoraggiati attraverso uno striscione.