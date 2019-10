Cade dalla finestra e muore: tragedia a San Cipriano Picentino

Tragedia a San Cipriano Picentino, nel pomeriggio: un uomo di 84 anni è morto in seguito ad una caduta. Pare che la vittima fosse intenta a dipingere una finestra: per cause da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato come riporta Zerottonove.

Il caso

Fatale l'impatto al suolo. Sul posto, i sanitari del 118 e i Carabinieri per i rilievi. Comunità a lutto per l'accaduto.