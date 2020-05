Lutto nel mondo della ricerca, è morto il professor Basilio Polichetti

Mondo della ricerca a lutto: è spirato il 1° maggio, il professor Basilio Polichetti di Roccapiemonte. Commuovente, il ricordo scritto dal docente nocerino, Gaetano Fimiani:

In queste ore di angoscia e speranza per un’alba che si ostina a non sorgere, addolora il cuore fino allo spasmo la notizia che il prof. Basilio Polichetti ha concluso la sua esperienza terrena.

A chi volesse ripercorrerla, anche senza l’ausilio dei documenti dei suoi studi pioneristici nel campo delle scienze (intenda il profano che il Nostro era in vitale e feconda corrispondenza d’idee con Antonino Zichichi e altri studiosi di quel calibro) dei ricordi dei suoi studenti, di tanta produzione e sperimentazione meritevole di per se stessa di riprese e approfondimenti, due appaiono le tonalità dominanti. La prima è l’impareggiabile luce intellettuale, che, senza eludere mai la dialettica storica e sociale, lo portava a porsi domande sulle cause dei fenomeni coniugandola con l’etica della bontà dell’umano. La seconda, quasi in chiaroscuro ed in contrappunto alle iperboli di linguaggio e immagini che si stagliavano nella sua mente, era la scorza di umiltà e silenzio che ne avvolgeva la dimensione quotidiana, restituendone in maniera ancora più salda l’impronta di solidità e le altezze di speculazione.

Di queste virtù domestiche ha alimentato, corroborato dall’amata consorte, i figli Mario e Massimiliano, vestiti di piume per alti voli nei campi della Medicina e dell’Ingegneria. Unito nell’abbraccio a persone care al cuore, formulo l’auspicio che Roccapiemonte lo annoveri presto tra le anime dei giusti senza i quali non vi è verbo di civiltà e decoro, ricordandolo ai figli e ai figli dei figli.