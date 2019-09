Dramma a Bologna: si ribalta il trattore, muore un 21enne salernitano

Dramma in provincia di Bologna: è morto il 21enne salernitano Arturo Orlando durante un incidente sul lavoro avvenuto in via Varsellane, a Monte Pastore, nel comune di Monte San Pietro. Orlando era alla guida di un trattore.

I fatti

Il ragazzo - scrive Bologna Today - stava aiutando il fratello in campagna, quando il mezzo, a causa del dislivello, si è ribaltato travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale e militari della Stazione Carabinieri di Zola Predosa, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

