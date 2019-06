Lutto nel salernitano: si è spento l'ex Comandante Bruno Porcelli

Si è spento Bruno Porcelli, figura di rilievo delle forze dell’ordine salernitane e operativo per molti anni in città ed in provincia. Già comandante della Polizia Municipale ad Agropoli, Bellizzi e Pagani, Porcelli fu anche Comandante della Polizia Ferroviaria di Salerno.

Di poche ore fa, la notizia della sua scomparsa, riportata da Flashn News Campania: comunità a lutto.