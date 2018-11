E' morto Carlo Giuffrè, il cordoglio del sindaco Napoli: "Lo ricorderemo al teatro Verdi"

E' morto nella notte Carlo Giuffré, grande attore di cinema e teatro, fratello minore di Aldo con cui iniziò a lavorare in coppia nel 1947. Nato a Napoli, il prossimo 3 dicembre avrebbe compiuto 90 anni. Con il fratello Aldo diede vita ad un fortunato sodalizio artistico nel 1947. Due anni dopo la coppia debutta con Eduardo De Filippo, interpretando la maggior parte delle commedie napoletane del grande autore. Numerose anche le sue interpretazioni cinematografiche e nelle fiction televisive. Nel 1971 conduce la XXI edizione del Festival di Sanremo. L'ultima sua apparizione sul palco è stata nel 2015, con l'adattamento teatrale del film di Steven Spielberg "Schindler's List".

Il cordoglio

Il Comune di Salerno ricorda, in una nota, “uno dei più grandi protagonisti della scena artistica del nostro tempo”. “Giuffrè - scrive il sindaco Vincenzo Napoli - aveva solidi legami con la nostra città dove è stato memorabile regista e protagonista di grandi capolavori a partire dal repertorio eduardiano. In questi spettacoli emergeva insieme alla grande arte dello scomparso anche un'umanità intensa e commovente. Siamo grati a Carlo e ad Aldo Giuffrè per la loro vita dedicata al pubblico, epigoni delle grandi famiglie artistiche napoletane che sono state protagoniste delle stagioni più belle del teatro moderno. Ne serberemo il ricordo, la passione, l'ironia, la saggezza e l'amore”. Infine il primo cittadino annuncia: “Nei prossimi appuntamenti del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno il grande artista sarà ricordato con affetto”.