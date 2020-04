Covid-19: cittadino di Baronissi muore a Lecco, lutto nella Valle dell'Irno

Dolore a Baronissi: D. C., noto come Mimì, si è spento a Lecco, lontano dalla sua amata cittadina della Valle dell'Irno.

Il dramma

Come riporta Zerottonove, il cittadino della frazione Caprecano di Baronissi si era trasferito a Lecco per motivi lavorativi. Purtroppo il Covid-19 non gli ha lasciato scampo. Un vuoto incolmabile per i familiari e gli amici che non hanno potuto neppure stargli accanto, in questa disperata battaglia. Tutti stretti attorno ai suoi parenti.