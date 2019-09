Morto a Castellabate: disposta l'autopsia sul corpo di Domenico Di Sessa

Sarà l'autopsia a far luce sulle cause della morte di Domenico Di Sessa, trovato esanime a Santa Maria di Castellabate, in spiaggia, non molto distante dalla struttura ricettiva che gestiva in località Pozzillo.

Le ore prima del decesso

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati provenienti da alcune telecamere della videosorveglianza. Pare che Di Sessa abbia incontrato alcuni amici, poche ore prima di morire. Alle 2 di notte sarebbe uscito dall'albergo, inquadrato dalle telecamere mentre si dirigeva verso la spiaggia.