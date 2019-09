E' morto don Enrico Vignes, storico parroco del Parco Arbostella

Don Enrico Vignes, storico parroco del Parco Arbostella, è morto e il clero salernitano è a lutto. La notizia si è diffusa rapidamente stamattina in città e ha profondamente addolorato la comunità che era rimasta molto legata al sacerdote, anche dopo il suo addio alla parrocchia per raggiunto limite d'età.

Le esequie

Il feretro raggiungerà domani, giovedì 12 settembre, la chiesa di Gesù Redentore, quartiere Europa, dove sarà allestita la camera ardente. I funerali inizieranno alle ore 17. Dal 12 settembre 2012 era vicario parrocchiale nella parrocchia di Gesù Redentore. Era stato invece parroco della chiesa di Gesù Risorto, al Parco Arbostella, per 32 anni, dal 1980 al 2012, prima di passare il testimone a don Nello Senatore.

Il cordoglio

L'arcivescovo metropolita Monsignor Andrea Bellandi, gli arcivescovi emeriti Monsignori Luigi Moretti e Gerardo Pierro, i sacerdoti della forania, il presbiterio diocesano, i religiosi e le religiose lo ricordano con affetto e "ricordano - si legge nel messaggio di cordoglio - la sua amabilità, il grande amore per la Chiesa e per tutti i fratelli e le sorelle che ha incontrato durante il suo lungo ministero, avendo per tutti una parola di conforto e di speranza".