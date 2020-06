Pontecagnano Faiano a lutto: lo sport piange il presidente Pappalardo

Lo sport e la comunità di Pontecagnano Faiano sono a lutto: è morto Emilio Pappalardo, storico presidente dell’Us Faiano 1965. Attraverso un accorato post pubblicato sulla propria pagina facebook, ha voluto ricordarlo anche il sindaco Giuseppe Lanzara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il saluto

"Oggi viene a mancare una persona importante per la nostra comunità, un padre per tutti noi. Impegnato da sempre nella formazione sportiva dei giovani del territorio, era per tutti semplicemente "il Presidente Pappalardo" - ha scritto il primo cittadino - Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Un grande abbraccio alla famiglia".