Salerno a lutto, muore a Natale Felice Ferrara di Holiday net

Lutto a Salerno, nel giorno di Natale: è morto Felice Ferrara, amministratore unico della Holiday net ed ideatore di progetti "Energie rinnovabili. Uso razionale dell’energia”.

Il dolore

Un brutto male non gli ha lasciato scampo: un fiume di messaggi sulla sua pagina di Facebook per esprimere dolore e cordoglio per la sua scomparsa. Vulcanico imprenditore, aveva immaginato di organizzare per Natale in un locale, a Salerno, un evento di beneficenza per una raccolta fondi con tutti gli amici artisti e dj. Tutti stretti attorno alla famiglia.