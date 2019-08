Incidente mortale sul Trincerone, Salerno si stringe attorno alla famiglia di Francesco

Tutti stretti attorno alla famiglia di Francesco Troisi, il 24enne salernitano che oggi è spirato, dopo giorni di ricovero nel reparto Rianimazione dell'ospedale Ruggi di Salerno, a seguito dell'incidente che si è verificato domenica sera, sul Trincerone.

Il fatto

Il giovane, gentile e benvoluto da tutti, stava portando le pizze ai clienti del locale presso cui lavorava quando, per cause da accertare, ha travolto una donna ed è caduto sull'asfalto, battendo la testa. Francesco non indossava il casco: gravissime sin da subito le sue condizioni. Da questa mattina era in morte encefalica: durante l'osservazione per un eventuale trapianto di organi è deceduto. La famiglia avrebbe autorizzato l'espianto e la donazione delle cornee. Dolore.