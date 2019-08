Dramma a Ferragosto, a Cetara: 81enne muore in mare

Dramma a Ferragosto in spiaggia, a Cetara. E' morto in mare, Gaetano Crescenzo, 81enne del posto, stimato e benvoluto da tutti. Dopo essersi tuffato in acqua, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma

Inutili, i tentativi del 118 di salvarlo: purtroppo l'uomo non ce l'ha fatta. Dai primi accertamenti del medico legale, risulta che sarebbe spirato per arresto cardiorespiratorio e probabile annegamento. Annullati tutti gli spettacoli programmati per questa sera a Cetara. Tutti stretti attorno alla famiglia Crescenzo.