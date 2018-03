Addio al ciabattino: Contursi Terme piange "Sciuscella"

"Se n'è andato in punta di piedi e senza sbattere i tacchi". Così a Contursi Terme ricordano Gerardo Lenza, in arte "Sciuscella", l'ultimo calzolaio del paese. Il mite Gerardo è scomparso di recente ed ha lasciato non solo un vuoto affettivo ma anche occupazionale: svolgeva con amore un mestiere ormai in via di estinzione. La sua bottega nel centro storico ha accolto scarpe e stivali di almeno tre generazioni.