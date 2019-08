Lutto a Castellabate, spettacolo di Ferragosto rinviato per Gianni

E' Giovanni Comunale, l'ennesima vittima del mare cilentano. Ieri, il 54enne di Castellabate è deceduto dopo essersi tuffato in località lago di Santa Maria. Colpito da malore improvviso, purtroppo, ha perso la vita.

Gli altri bagnanti presenti in spiaggia hanno notato il corpo galleggiare: sul posto, la capitaneria di Porto di Agropoli, i carabinieri della locale stazione e anitari del 118. Inutile ogni soccorso.

“Il Sindaco e l’Amministrazione esterna il suo cordoglio per l’immatura perdita del caro Gianni, un cittadino conosciuto e stimato dall’intera collettività. Per rispetto alla famiglia e per sottolineare il dolore di tutta la comunità di Castellabate, lo spettacolo pirotecnico previsto per domani, 15 agosto, verrà posticipato a domenica 18 agosto”