Tragedia a Maiori: è morto il giovane precipitato dal 4° piano

Non ce l’ha fatta A.A., il 35enne precipitato, per cause da accertare, venerdì mattina, dalla finestra del vano scale al quarto piano della palazzina di Via Casa Mannini, a Maiori. Come rende noto IlVescovado.it, il ragazzo purtroppo è spirato in serata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Salerno, per i forti traumi e le lesioni interne provocate dalla caduta. I danni maggiori alla scatola cranica, agli arti inferiori e al bacino: tremendo è stato l’impatto col suolo, dopo un volo di circa dieci metri.

Le indagini

Figlio unico, A.A. gestiva con i genitori un residence ed appartamenti per vacanze. La Procura della Repubblica di Salerno, come da prassi, ha aperto un fascicolo: indagano, dunque, i carabinieri, per far luce sul tragico episodio.