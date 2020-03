Incidente sul lavoro in Bulgaria: muore un cilentano, lutto a Perdifumo

Dramma sul lavoro ieri in Bulgaria: ha perso la vita un operaio salernitano, il 63enne Gerardo Di Muoio, originario di Perdifumo nel Cilento. L’uomo era impegnato nei lavori di costruzione del gasdotto Balkan Stream a Pleven: mentre era alla guida di un escavatore, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduto in una grossa buca.

L'autopsia

Disposta l'autopsia: dolore nel Cilento. I familiari attendono ora l'esito delle indagini e le pratiche per il rientro della salma in Italia.

