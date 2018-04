Travolto dall'auto del figlio a Montecorvino, muore 64enne: indagini in corso

Non ce l'ha fatta, l'uomo travolto dall'auto del figlio, sabato, a Montecorvino Rovella, in contrada Rosicasepezze. Come riporta Lira Tv, C.C., di 64anni, dopo l'incidente, era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia.

Il fatto

Sull’episodio, indagano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno raccolto la testimonianza del figlio 18enne: il ragazzo ha raccontato che sabato era si è messo alla guida dell’auto per andare in cerca del padre che da troppe ore si era allontanato da casa. Arrivato in zona Rosicasepezze, poi, non si sarebbe accorto che l'uomo era disteso a terra e lo avrebbe investito accidentalmente. Sul corpo della vittima, dunque, verrà eseguita l'autopsia: il 18enne, intanto, è accusato di omicidio colposo. Accertamenti in corso.