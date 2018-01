Salerno a lutto, addio al maestro di nuoto Ladislao Palumbo

Salerno a lutto: si è spento Ladislao Palumbo, a 66 anni, storico nuotatore e insegnante della Società “Nuoto Club Delfino Salerno”, presso la Piscina Simone Vitale. Purtroppo, un brutto male lo ha strappato all’affetto dei familiari e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.

Anche la Federnuoto si unisce al dolore di familiari, amici e della Delfino Salerno per la prematura scomparsa. Intanto, un fiume di messaggi di cordoglio sulla bacheca Facebook del maestro. Tra le tante dediche, una in particolare riporta un insegnamento di vita di Palumbo. La riportiamo qui di seguito:

Cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare? Fai degli errori, non è vero? E cosa accade? Fai altri errori, e quando tu hai fatto tutti gli errori che è possibile fare senza affogare – e alcuni di loro anche più e più volte – cosa scopri? Che sai nuotare? Bene – la vita è la stessa cosa che imparare a nuotare! Non aver paura di fare degli errori, perché non c’è altro modo per imparare come si vive.