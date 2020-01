Sindacato a lutto: è morto Liborio Casiello, storico segretario Uil

La Uil Fpl Salerno piange la scomparsa prematura di Liborio Casiello, decano del sindacato provinciale e fondatore della Federazione poteri locali della Uil nel territorio salernitano.

Il ricordo

Dipendente del Comune di Eboli, infatti, dagli anni Ottanta fino al 2015 si è battuto per fare riconoscere ai dipendenti degli enti locali e della sanità pubblica e privata i diritti garantiti dai contratti di categoria. "Da lui ho ereditato la guida di questa segreteria provinciale che, per quanto mi riguarda, gli deve tutto - ha spiegato il segretario provinciale della Uil Fpl, Donato Salvato - Va via troppo presto un signore del sindacato, che ha portato sulle sue spalle anni di vertenze risolte sempre in modo egregio e nel segno del rispetto delle istituzioni. A 70 anni poteva ancora dare lezioni di concertazione ai tanti che si avvicinano oggi al mondo del sindacato. Mancherà a tutti".