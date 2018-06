San Marzano a lutto, si è spento il noto imprenditore Lorenzo Pagano

San Marzano a lutto: si è spento il noto imprenditore, nonchè consigliere comunale e presidente della squadra di calcio, Lorenzo Pagano.

Come presidente, riuscì a portare la squadra di calcio marzanese in Eccellenza. Tutti stretti attorno alla famiglia del 68enne che p volato in cielo, lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto.