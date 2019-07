Dramma nelle acque del Cilento, Montecorice e Sarno piangono Franco Guidone

E' Franco Guidone, 53enne di Sarno, l'uomo che ieri pomeriggio ha perso la vita in mare, in Cilento. Il suo cadavere è stato ritrovato nello specchio d’acqua antistante Baia Areana, a Montecorice.

Il dramma

L'uomo, dipendente dell’Inps innamorato del Cilento, si era concesso una nuotata, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Recuperato dall'acqua, per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Dolore.