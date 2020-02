Costiera a lutto, è morto prematuramente il maresciallo Perrelli

Amalfi a lutto. E' volato in Cielo prematuramente il maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri Francesco Perrelli, 45enne che prestava servizio al 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli-Secondigliano.

Il dolore

Dopo aver lottato come un leone contro un brutto male, purtroppo, Perrelli è spirato. I funerali si terranno domani 17 febbraio presso la Cattedrale di Amalfi: alle 16, il corteo funebre partirà dalla casa del maresciallo, in via Leone Comite Orso. Tutti stretti attorno alla famiglia.