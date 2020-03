Cilento a lutto, è stato trovato il cadavere del 30enne originario di Centola

Tragico epilogo, per le ricerche di Mario Fusco, il 30enne originario di Centola che era scomparso dallo scorso 29 febbraio, in Francia. Il giovane è stato trovato privo di vita, nella periferia di Montpellier, città in cui lavorava.

Gli accertamenti

I poliziotti hanno ritrovato prima il motorino di Mario e, a poca distanza, il suo cadavere. Mario era andato via dal ristorante dove lavorava, la sera del 29 febbraio: da allora se ne erano perse le tracce. Si attende l'autopsia, dunque, per conoscere le cause del decesso. Dolore.