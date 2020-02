Arte a lutto a Salerno: è morto Mimmo Schiavone, il cordoglio del sindaco

Si è spento all'età di 93 anni, Mimmo Schiavone, artista salernitano che ha incantanto innumerevoli spettatori con le sue perfomance. L'amministrazione Comunale di Salerno e la cittadinanza tutta esprimono profondo cordoglio per la sua scomparsa.

Per me è difficile commentare la notizia della sua scomparsa. Attore e presentatore. È doveroso ricordarlo per il grande contributo artistico e culturale dato alla comunità salernitana.

Personalmente ne ho constatato le doti umane di padre, la giovialità, la verve umoristica innata che non lo ha abbandonato neanche negli ultimi difficili giorni. Ogni sua parola trasmetteva intelligente ironia e lezioni di vita. Ciao Mimmo.