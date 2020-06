Va a lavorare in Puglia e muore in un incendio: anche Salerno piange Mohammed

Si era trasferito a Candela per avere un rifugio per il lockdown dal Covid19 ei, alla ripresa delle attività, per andare a lavorare nei campi. Ma sarebbe tornato a Salerno dopo la stagione della raccolta in terra pugliese. Anche la nostra città piange Mohammed, ennesima vittima di una tragedia annunciata, a pochissimi metri dalla pista di Borgo Mezzanone: "Mi chiamavo Mohamed Ben Ali, avevo 37 anni". Come riportano i colleghi di Foggiatoday, a pubblicare il volto del bracciante senegalese morto questa mattina alle prime luci dell'alba in un inferno di fiamme divampate all'interno di una baracca, è il sindacalista dell'Usb Aboubakar Soumahoro su Facebook. Sotto, la rabbia e il cordoglio di centinaia di utenti.

Il dramma

Mohamed Ben Ali, per tutti Bayfall, lavorava nei campi della Capitanata e nel tempo libero vendeva anche braccialetti e bigiotteria in strada. Era sempre sorridente. "Mohamed Ben Ali, bracciante di 37 anni, non doveva vivere né morire in queste condizioni. Nell’esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari, promettiamo loro di lottare affinché la morte di Mohamed non sia vana", scrive Soumahoro con tanto di hashtag #nonsonoinvisibile.

Da Salerno, il cordoglio del direttore dell'Ufficio diocesano Migrantes, Antonio Bonifacio: