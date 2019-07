Lavori sulla linea ferroviaria a Brindisi: morto operaio salernitano, feriti altri due

Un operaio è deceduto mentre altri due sono rimasti feriti la notte scorsa durante alcuni lavori sui cavi di alimentazione della linea ferroviaria a Brindisi: sia la vittima di 57 anni e i suoi colleghi sono tutti della provincia di Salerno, mentre l'impresa per la quale stavano effettuando l'intervento è di Roma. Il 57enne Mario Cavalieri, originario di Roccagloriosa ma residente a Porta Rosa, sarebbe rimasto folgorato. Lascia la moglie e due figli (un maschio e una femmina). Sul posto polizia e vigili del fuoco. L’incidente si è verificato in via Cappuccini, sulla tratta per San Vito dei Normanni intorno all’1 della scorsa notte. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118, il 57enne è morto dopo circa un’ora di massaggio cardiaco, i colleghi, invece, sono stati trasportati all’ospedale Perrino di Brindisi.

La dinamica

Da quanto si è appreso - riporta BrindisiReport - per consentire l'intervento era stata disattivata la tensione nei cavi su cui si doveva operare la squadra dell'impresa appaltatrice di Rfi. Ma il cestello del braccio elevatore su cui si trovava la vittima ha toccato accidentalmente uno dei cavi che invece non doveva essere sottoposto a manutenzione, e in cui c'era corrente. Le indagini sulle dinamiche e le responsabilità eventuali del mortale incidente sono state affidate dalla Procura della Repubblica di Brindisi alla Polfer, intanto una prima informativa è stata consegnata al pm anche dalla Sezione volanti della questura. La salma dell'operaio folgorato è stata rimossa da una impresa di pompe funebri locali e si trova nell'obitorio del locale cimitero. A Brindisi sono giunti i familiari del lavoratore deceduto, che attendono le decisioni del magistrato di turno circa la riconsegna della salma, o l'effettuazione dell'esame autoptico.

I soccorsi

Sono stati già medicati, e dimessi, invece, i due compagni di lavoro dell'operaio deceduto. Ma sono in stato di shock, ha fatto sapere la polizia, che sta raccogliendo il racconto dei superstiti per fornire ulteriori elementi al pm. Sul caso ha aperto una inchiesta anche il servizio Spesal della Asl di Brindisi. Rete ferroviaria italiana intanto, in un brevissimo commento ufficiale sulla tragedia, annuncia una inchiesta interna: "Un operaio di una ditta appaltatrice, impegnato per conto di Italferr nei lavori di potenziamento di Rfi nella stazione di Brindisi, è deceduto all’1 di questa notte. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria. Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. Rete Ferroviaria Italiana e Italferr esprimono cordoglio e vicinanza ai familiari".“