Lutto nel Vallo di Diano, è morto Padre Alfredo Melis

Lutto nel Vallo di Diano. E' morto Padre Alfredo Melis, sacerdote di origini sarde che fu parroco a Silla di Sassano e a Sala Consilina. Padre Alfredo si è spento ieri, all’età di 89 anni, compiuti da due giorni, a Margherita di Savoia, dove risiedeva dal 2001.

Commozione e preghiere per le esequie celebrate oggi pomeriggio, a Margherita di Savoia, nella Parrocchia Maria SS. Addolorata, nella quale era sacerdote collaboratore. Dolore.

Alfredo è stato un religioso autentico e convinto, ha amato la Congregazione custodendo i begli esempi di vita religiosa che aveva ricevuto, soprattutto nei tempi della sua formazione, dai confratelli della prima ora. Il suo sorriso, la sua pronta obbedienza e disponibilità lo hanno reso amato e stimato dalla gente, dai Vescovi e dai sacerdoti che lo hanno incontrato. Fu sacerdote di spirito distinguendosi per la sua intelligenza e preparazione sia nell’azione educativa nelle scuole e successivamente nella predicazione. Aveva un linguaggio semplice, ma molto efficace. Negli ultimi dieci anni non poté esprimere al meglio questo aspetto del ministero per le difficoltà respiratorie e si dedicò molto nel servizio della riconciliazione.

Preciso e ordinato come un certosino, ebbe sempre cura di ciò che gli veniva affidato, in particolare dei documenti e degli archivi. Ultimamente lo hanno ricordato per essere stato fondamentale nella ricostruzione storica di un intero paese e della comunità parrocchiale di Sassano. Da buon sardo, amava la fraternità e intrattenersi nei racconti di cui custodiva meticolosamente dettagli e volti. Devoto di Maria santissima respirò già in famiglia l’autentica fede delle persone semplici che pongono in Dio la loro fiducia. Fratello di tre sorelle suore poté sempre godere della loro preghiera e intercessione a favore del suo sacerdozio.