Mondo del volontariato al lutto: si è spento Pierluigi, il ricordo de "L'Abbraccio Onlus"

Lutto nel mondo del sociale, a Salerno. E' volato in cielo Pierluigi Sodano, socio fondatore e vicepresidente de "L'Abbraccio Onlus". "In punta di piedi, questa notte l'amico di tutti Pierluigi Sodano ha lasciato questa terra. - scrivono dalla sua associazione - Una breve ma crudele malattia, affrontata con la sua solita forza e serenità, ha privato tutti noi di una persona sempre presente in ogni momento di vita dell'associazione".

I funerali

I funerali di Sodano, stimato e benvoluto da tutti, verranno celebrati domenica 6 ottobre, presso la Chiesa Evangelica Metodista di Salerno di Torrione, alle ore 11. Dolore.