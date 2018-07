Incidente mortale a Scafati, l'Agro a lutto per Michele

Si chiamava Michele Rangelov, il 19enne di origine rumena, pizzaiolo, che è morto l'altra notte poco dopo l’una, in un incidente stradale avvenuto tra via Alcide De Gasperi e via Tricino,a Scafati. Il giovane a bordo del suo scooter si è schiantato contro un’auto, per cause da accertare: soccorso dai sanitari, nell’ambulanza, il suo cuore purtroppo ha smesso di battere, poco prima di arrivare in ospedale di Nocera Inferiore.

Il giovane era in sella al proprio scooter in compagnia di una coetanea anche lei rumena che se l’è cavata con qualche ferita lieve. Indagano i carabinieri. Comunità a lutto.