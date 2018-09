Punta Licosa: cadavere di un ex-maresciallo in mare, accertamenti in corso

Dramma a Castellabate: un 71enne, Osvaldo Giannella, è stato ritrovato senza vita in mare, nei pressi di Punta Licosa. Pare che la vittima, maresciallo della Finanza in pensione, fosse uscito per un’immersione: probabilmente è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Gli accertamenti

Sul posto gli uomini della Guardia Costiera di Agropoli e i sanitari del 118: l’esame del medico legale chiarirà i motivi del decesso. Accertamenti in corso.