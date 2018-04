Incidente mortale a Nocera Superiore, tutti stretti attorno alla famiglia di Raffaele

Sconcerto e dolore per l'improvvisa perdita del giovane Raffaele Rossi, rimasto vittima del tremendo incidente avvenuto sabato notte, a Nocera Superiore, in via Nazionale. Tra i nove feriti dell'incidente che ha visto coinvolte due auto, il 17enne ha avuto la peggio: non ce l'ha fatta, infatti, a causa delle gravissime ferite riportate nel tragico schianto.

Studente dell'istituto Giovanni XXIII, benvoluto da tutti, il giovane Raffaele lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto. Tutti stretti attorno alla famiglia.

Il cordoglio dell'IIS GIOVANNI XXIII: